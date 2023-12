Ancora furti nel Sannio. Colpi nell'Hinterland e in Valle Caudina Furti a sant'Angelo a Cupolo, Moiano e Sant'Agata de' Goti

Ancora ladri in azione nel Sannio. Due le zone finite nel mirino delle bande che solitamente entrano in azione tra la serata e le prime ore della notte approfittando dell'assenza dei proprietari delle abitazioni. Furti registrati a sant'Angelo a Caupolo, Sant'Agata de' Goti e Moiano. Nel primo caso, per entrare, i ladri hanno forzato una finestra al primo piano di una villetta. Una volta nell'appartamento hanno messo a soqquadro le stanze alla ricerca di oggetti di valore e soldi. Un ammanco ancora da quantificare. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Dall'Hinterland alla Valle caudina dove i balordi hanno messo a segno due colpi a Moiano e Sant'Agata de' Goti. Nel mirino due abitazioni dalle quali hanno portato via soldi, gioielli e monete in oro. Anche in questi casi lavoro per i carabinieri che in questo periodo stanno effettuando numerosi controlli e posti di blocco proprio per cercare di contrastare il fenomeno dei furti con il controllo costante specialmente lungo le arterie di collegamento.