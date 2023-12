Più controlli e telecamere contro lo spaccio nei pressi delle scuole Protocollo tra la Prefettura e il Comune di Sant'Agata de' Goti

Il Prefetto di Benevento Carlo Torlontano e il sindaco di Sant’Agata de’ Goti Salvatore Riccio hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici nell'ambito dell’iniziativa “Scuole sicure”, promossa dal Ministero dell'Interno e finanziata dal “Fondo per la Sicurezza Urbana”.

Il documento regola i rispettivi impegni per l'attuazione delle attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di tre istituti scolastici di Sant’Agata de’ Goti, specificati in apposite schede progettuali, approvate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e riguardanti il potenziamento e il miglioramento dei sistemi di videosorveglianza nelle aree immediatamente limitrofe ai plessi, la predisposizione di percorsi educativi mirati alla prevenzione della tossicodipendenza e l’organizzazione di corsi di formazione per il personale della polizia municipale, atteso che il consumo di sostanze stupefacenti ha subito nel tempo mutamenti sia riguardo alla tipologia di attore sociale fruitore che in ordine a nuove droghe immesse sul mercato per soddisfare una domanda sempre più crescente e variegata.

Per la realizzazione del progetto è stato concesso al Comune di Sant’Agata de’ Goti un contributo del valore di oltre 11mila euro.