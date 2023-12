"Ha abusato di una bimba di 8 anni", ma ha un vizio totale di mente Benevento. A febbraio l'udienza Gup per un 55enne

L'udienza preliminare era in programma oggi, ma è slittata al 28 febbraio, quando il gup Loredana Camerlengo avrà a disposizione una nuova valutazione della pericolosità sociale dell'imputato da parte del dottore Teofilo Golia, che lo ha già definito totalmente incapace di intendere e di volere. Lui è un 55enne di Limatola, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, accusato di violenza sessuale ai danni di una minore.

Difeso dagli avvocati Andrea Ricciardi e Luca Di Caprio, l'uomo è stato tirato in ballo da una indagine relativa a fatti che si sarebbero svolti nel 2017 e nel gennaio e nell'estate 2021. Quando, sostiene il pm Maria Dolores De Gaudio, avrebbe costretto una piccola di 8 anni a subire atti sessuali. L'avrebbe avvicinata in strada e, dopo averla presa per mano, l'avrebbe trascinata in un'abitazione abbandonata, dove ne avrebbe abusato ,scappando quando lei aveva urlato per il dolore.

Nel 2021, invece, in due occasioni, presenti alcune persone, anche nei pressi di un bar, le avrebbe palpeggiato il sedere. Condotte rispetto alle quali una perizia psichiatrica ha accertato un totale vizio di mente.