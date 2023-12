Erano amici, sono morti insieme. Gianpiero e Biagio, un unico ultimo saluto Benevento. Oggi le autopsie dei giovani di S. Lorenzello, sabato i funerali con il vescovo Mazzafaro

Gianpiero e Biagio erano amici. Sono morti insieme, accomunati da un destino assurdo che ne ha stroncato la giovane esistenza. E insieme, sabato, riceveranno l'ultimo saluto. Sarà un giorno di lutto per la comunità di San Lorenzello che ha dovuto dire addio al 24enne ed al 28enne, vittime del terribile incidente accaduto sabato scorso lungo la Fondovalle Isclero, tra gli svincoli di Melizzano e Solopaca.

Con Don Claudio, parroco della chiesa di San Lorenzo Martire, ad officiare il rito sarà Giuseppe Mazzafaro, vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti. Una tragedia che ha scosso l'opinione pubblica e renderà inevitabilmente meno gioiosa l'atmosfera natalizia, bagnata dalle lacrime e attraversata dal dolore dei familiari e di quanti volevano bene a Gianpiero e Biagio, che riposeranno per sempre nei cimiteri di Cerreto Sannita e San Lorenzello.

Oggi le loro autopsie, eseguite, su incarico del pm Flavio Felaco, dal medico legale Francesco La Sala, che ha ricevuto l'incarico in una udienze nel corso della quale solo i familiari di Biagio, assistiti dall'avvocato Giuseppe Francesco Massarelli, hanno nominato un loro specialista: il dottore Valerio Mastroianni.

Nessun consulente, invece, per il papà, la mamma e due fratelli di Gianpiero (rappresentati dall'avvocato Silvio Falato), né per i due indagati (un atto dovuto in vista dell'esame): un 37enne e un 29enne, residenti a Napoli e Cicciano – sono difesi dagli avvocati Fabio Russo, Gianluca Sperandeo e Salvatore Alfieri-, che erano alla guida della Fiat Brava e della Renault Kadjar che si erano scontrate con la Fiat Punto a bordo della quale viaggiavano le due vittime.

Un impatto terribile di cui va ancora definita compiutamente la dinamica, che potrebbe essere al centro di una consulenza disposta dal Pm nell'inchiesta condotta dai carabinieri.