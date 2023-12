Benevento. Controlli, multe e sanzioni dei Carabinieri Le verifiche dei militari della Compagnia del capoluogo, Nas e Nucleo presso l'Ispettorato

Controlli, multe e denunce dei carabinieri della Compagnia di Benevento che stanno effettuando una serie di servizi contro furti, spaccio e consumo di droga e per contrastare la guida in stato di ebbrezza.

Nello specifico a Torrecuso i carabinieri hanno sanzionato e sequestrato il veicolo, dopo un incidente, il conducente di un'auto risultato positivo all'alcoltest.

Sempre nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, a seguito di un lieve incidente avvenuto a San Giorgio del Sannio, un 40enne è accusato di aver minacciato di morte l’altro conducente e per questo è stato denunciato.

A Pago Veiano, un uomo con precedenti di polizia, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di un involucro contenente circa un grammo di cocaina: segnalato alla Prefettura. A Pesco sannita invece controlli in una struttura di per anziani eseguiti con personale del Nas di Salerno e del Nucleo ispettorato del lavoro di Benevento. Durante l'ispezione sono state riscontrate irregolarità e per questo denunciate due persone anche per irregolarità sulla normativa che regola i rapporti di lavoro. In questo caso elevate anche sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 35.000 euro.