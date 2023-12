Cade dalla mountain bike e si ferisce: recuperato dai Vigili del Fuoco Saf Intervento in una zona impervia di Limatola. Malcapitato trasferito in ospedale

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri per un giovane della Valle Telesina rimasto ferito in seguito ad una caduta mentre era in sella alla sua bici mountain bike in una zona impervia a ridosso di via Larino di Limatola.

Mentre percorreva un sentiero, il ciclista è rovinato a terra ferendosi ad una gamba. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Nucleo Saf che hanno raggiunto non senza difficoltà l'area e con specifiche tecniche Saf hanno recuperato il malcapitato poi affidato a valle alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasportato in ospedale.