Incidente in via Paolella, Renault Scenic si ribalta sulla carreggiata Questa mattina paura a Benevento

Momenti di paura, ma per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, questa mattina in via Paolella a Benevento per un incidente stradale. Una Renault Scenic dopo aver impattato contro una Smart, sembra in sosta, si è ribaltata al centro della carreggiata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, l'ambulanza del 118 e gli agenti della polizia municipale per i rilievi. Violento l'impatto tra i due veicoli. Per fortuna sembra nessuna grave conseguenza per il conducente della Renault.