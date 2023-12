Melizzano, auto in un canale: muore il conducente Tragico incidente stradale nella notte. Veicolo si ribalta nel fossato: muore un 37enne

Ancora un tragico incidente stradale nel Sannio, ancora una volta in Valle Telesina. E' accaduto nella notte nel territorio di Melizzano, lungo la vecchia strada statale 265 che costeggia il cantiere alta velocità - capacità.

E' qui che un uomo - si potrebbe trattare di un 37enne pugliese - per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della Bmw che sarebbe finita prima contro un guardrail poi si è ribaltata in un canale con circa un metro e mezzo di acqua .

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri e due squadre di vigili del fuoco dal distaccamento di Telese Terme e dalla centrale di Benevento anche con una gru. I soccorritori si sono calati nel canale ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del malcapitato. Complesse le operazioni per recuperare il veicolo e per svuotare il fossato.

Sull''accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri che hanno sequestrato il veicolo mentre la salma è stata trasferita in obitorio in attesa degli accertamenti medico legali.

AGGIORNAMENTO

La vittima, un 37enne originario di Barletta - sono ancora in corso le operazioni per l'identificazione certa - avrebbe perso il controllo della Bmw M3 per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno effettuato i rilievi e peraltro già in zona per effettuare dei controlli.

Sono ancora in corso gli accertamenti per identificare la vittima. All'interno del veicolo, intestato ad una società, un documento che fa riferimento al 37enne di Barletta. Non sono stati ritrovati altri documenti d'identità.