Tentato omicidio Taddeo, il Pm ordina la perquisizione di 27 persone Benevento. Le indagini della Mobile, ipotizzati anche rapina, estorsione e stalking

Sono ventisette le persone di Benevento che compaiono nel decreto di perquisizione ( e sequestro) firmato dal pm Stefania Bianco nell'indagine della Squadra mobile sul ferimento di Annarita Taddeo, 32 anni, di Benevento, centrata da un colpo di pistola alla fronte, l'11 novembre, che per fortuna non le aveva causato danni gravissimi.

Nell'atto vengono ipotizzati, oltre al tentato omicidio, anche il porto e la detenzione illegale di armi, lo stalking, l'estorsione e la rapina. Nell'elenco delle 'visite' degli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo, finalizzate ad acquisire ogni elemerento utile all'attività investigativa (mezzi, tablet, pc, cellulari, lettere, munizioni) figurano Annarita T., 32 anni, Raouda B., 60 anni, Anna T. 69 anni, Angelina T., 57 anni, Maria T. , 68 anni, Vincenzina T. , 54 anni, Teresa A. , 43 anni, Luciano M. , 51 anni, Davide D. M., 51 anni, Renata L. 67 anni, Angelo D. G., 44 anni, Ahmad. A., 28 anni, Valerio P., 19 anni, Oscar M. 50 anni, Giuliana D. N., 65 anni, Giovanni F. , 66 anni, Raffaella P., 37 anni, Rosa F., 34 anni, Roberto F., 32 anni, Alessia P. 42 anni, Emanuele S., 38 anni, Antonio B., 47 anni, Francesco C. , 21 anni, Antonio T., 42 anni, Grazia T., 78 anni, Pompeo A., 30 anni, e un 15enne, difesi, tra gl altri, dagli avvocati Vincenzo Sguera, Antonio Leone, Pierluigi Pugliese.

Come si ricorderà, e secondo una prima ricostruzione, uscita di casa con il cane per andare al lavoro nel bar che gestisce, la donna si era trovata di fronte, sul pianerottolo, un uomo che, volto coperto da un casco, aveva fatto fuoco ed aveva spinto la malcapitata all'interno dell'appartamento, sottraendole due telefonini. Poi era fuggito in sella ad un motorino, facendo perdere le sue tracce. Soccorsa, la 32enne era stata trasportata al San Pio ed operata.