Panetti di hashish e marijuana in ufficio, arrestato 28enne Operazione dei carabinieri. Ai domiciliari il gestore di un'attività di Ponte

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è l'accusa nei confronti di un 28enne di Benevento arrestato ieri a Ponte dai carabinieri della Stazione.

Dopo aver notato una persona sospetta nei pressi di un’attività nel centro sannita, che alla vista dei militari entrava repentinamente all’interno di un locale, carabinieri hanno deciso di effettuare un controlla. Quando sono entrati all'interno dell'ufficio hanno sentito un forte odore di sostanza stupefacente e, dopo aver accertato che l’attività era gestita da P. C. un 28enne di Benevento hanno proceduto, con l’ausilio di altri militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento, ad un’accurata perquisizione nel corso della quale sono stati ritrovati tre panetti di hashish del peso di circa duecentotrenta grammi, una busta in cellophane contenente circa nove grammi di marijuana, occultati in un borsello di colore nero; all’interno di un armadio un grosso barattolo di vetro contenente circa cinquanta grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed infine, su una scrivania, uno spinello integro ed un bilancino di precisione.

Per questi motivi, l'indagato è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Per lui disposti i domiciliari. È difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.