Furto in un bar nella notte di Santo Stefano, denunciate due persone §I carabinieri hanno identificato un uomo e una donna di Benevento ripresi dalle telecamere

Un 41enne e una 35enne di Benevento sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento per il furto aggravato all'interno del pub e bakery avvenuto nella nottata di ieri lungo il Corso Garibaldi. I militari sono arrivati alla loro identificazione grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Secondo l'accusa, i ue sono entrati in azione alla prime luci dell’alba dopo essersi assicurati che non vi fosse nessuno nei paraggi. L’uomo con un sasso ha mandato in frantumi la vetrata dell’ingresso di un noto bar e, dopo aver forzato il registratore di cassa, ha sottratto 70 euro. Il tutto mentre la donna controllava che non arrivasse nessunoa. La segnalazione al 112 del proprietario all’apertura dell’esercizio ha però consentito alle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri di recarsi immediatamente sul posto per accertare quanto accaduto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri precedenti furti. È difeso dall'avvocato Fabio Russo.