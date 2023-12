Aggredisce la moglie, intervengono i carabinieri: arrestato un 44enne E' accaduto ad Apice, l'uomo è ai domiciliari

Lo hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie. Sono le ipotesi di reato contestate ad un 44enne di Apice, fermato nella notte dai carabinieri, intervenuti presso l'abitazione della coppia.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe scagliato contro la malcapitata, costretta a far ricorso alle cure dei medici che l'hanno giudicata guaribile in pochi giorni. Su disposizione del pm Marilia Capitanio, l'indagato è stato sotoposto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Claudio Fusco, che l'assisterà nel'udienza di convalida dell'arresto, al termine della quale il Gip deciderà se adottare o meno una misura cautelare per il 44enne.