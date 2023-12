Droga per uso personale, l'ho comprata attraverso un canale Telegram Benevento. Così al Gip il 28enne arrestato dai carabinieri. Libero, per lui l'obbligo di firma

La droga? Era per uso personale, l'avevo comprata qualche settimana fa attraverso un canale Telegram, e mi era stata consegnata da un corriere. Si è difeso così, dinanzi al gip Maria Di Carlo, Paolo C., il 28enne arrestato dai carabinieri della Stazione di Ponte per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli era stata contestata al termine di una perquisizione che aveva consentito di rinvenire 225 grammi di hashish e meno di 60 di marijuana. Difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, il giovane era finito ai domiciliari. Questa mattina l'udienza di convalida, al termine della quale il giudice (aggiornamento ore 11.47) ha disposto per lui l'obbligo di firma tre volte a settimana.