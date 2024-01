Violazione normative di sicurezza in un cantiere edile: multe e denunce I controlli del carabinieri di Amorosi e del Nucleo ispettorato del lavoro

Mancata predisposizione di un idoneo parapetto sul ponteggio in uso ai lavoratori ed il mancato coordinamento e controllo delle procedure di lavoro al centro della denuncia e della multa nei confronti di una imprenditrice edile e del coordinatore di un cantiere ad Amorosi al centro di un controllo finalizzato alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei carabinieri della Stazione di Amorosi e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento.

I militari, al termine dell’ispezione al cantiere allestito per la ristrutturazione di un edificio privato hanno riscontrato la carenze in materia di sicurezza ed applicato anche la contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale per il rischio di caduta dall’alto degli operai. Sono quindi state erogate due ammende per complessivi 18.225 e 3mila euro.

Prosegue ininterrotta l’attività di vigilanza e controllo da parte dei Carabinieri sempre attenta e continua anche nel settore dell’edilizia pubblica e privata.