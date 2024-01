Falso annuncio di affitto per un appartamento, denunciato un 42enne di Taranto Le indagini dei carabinieri di San Salvatore Telesino dopo la denuncia di una donna

I carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino, a conclusione delle indagini scaturite dalla querela di una concittadina per truffa on-line, hanno denunciato un quarantaduenne di Taranto, già noto alle Forze dell’Ordine. Secondo l'accusa, dopo aver pubblicato su facebook un falso annuncio di affitto di un appartamento a Parma, ha raggirato la malcapitata vittima che, attratta dal prezzo conveniente e spronata a concludere in fretta la trattativa per non perdere l’occasione, ha effettuato due bonifici la somma complessiva di milleduecento euro. La donna si è poi resa conto di essere stata truffata per via dell’irreperibilità dell’uomo e si è rivolta ai Carabinieri per denunciare l'accaduto.