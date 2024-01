Sicurezza nei luoghi di lavoro, Multe e denunce in Valle Telesina Controlli dei carabinieri a Cerreto Sannita

Ancora controlli, denunce e sanzioni per violazione della normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolari nei cantieri. I carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento hanno infatti denunciato tre imprenditori edili per violazione della normativa sulla sicurezza.

In particolare, i militari hanno riscontrato irregolarità in un cantiere privato per la mancata predisposizione per i lavori in quota di adeguate impalcature o ponteggi, per non aver dotato di idoneo parapetto le scale in cemento; non aver predisposto idonei passaggi di veicoli e lavoratori per l’accesso alle varie aree del cantiere e mancato uso dei dispositivi di protezione individuali. In questo caso scattata anche la sospensione dell'attività in un altro controllo è invece emerso l'impiego di un lavoratore non in regola con il permesso di soggiorno. Al termine delle verifiche sono state comminate ammende per complessivi 31.609 euro e sanzioni amministrative per 12.820 euro.