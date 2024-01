Morto a 60 anni, Villa Felice: nessuna responsabilità dei sanitari San Giorgio del Sannio. La struttura comunica le conclusione dell'autopsia disposta dal Pm

La comunicazione arriva da Villa Felice di San Giorgio del Sannio, la residenza sanitaria assistita nella quale, nel luglio 2023, era morto un 60enne di Benevento che da tempo ne era ospite. Riguarda le conclusioni, a disposizione delle parti, dei consulenti del Pm che all'epoca avevano eseguito l'autopsia:“Non emergono ipotesi di condotta alternativa che potrebbero, oltre ogni ragionevole dubbio, far sostenere censure a carico dei professionisti che ebbero in carico il paziente B. G. presso la RSA Villa Felice di San Giorgio del Sannio”, scrivono il medico legale Francesco La Sala medico legale, l'anatomopatologo Antonio Perna e il geriatra Nicola Vargas geriatra.

“Non è possibile affermare nemmeno che un trattamento intensivo in ambiente ospedaliero avrebbe

effettivamente giovato alla risoluzione del quadro ovvero avrebbe comportato un prolungamento

della sopravvivenza”, si legge nella nota di Villa Felice, che contitnua: “Pertanto il Collegio dei Periti ha ritenuto non sussistenti profili tecnici di responsabilità penale in capo ai sanitari che ebbero in cura il Sig. B.Gi.Toccherà adesso al P.M. Dr.ssa Stefania Bianco decidere se archiviare o meno il procedimento penale scaturito dalla denuncia dei familiari del Buccirossi il quale, dunque, sarebbe deceduto per cause naturali e non per responsabilità ascrivibile ai sanitari o alla RSA Villa Felice”.

In vista dell'autopsia, come si ricorderà, erano stati 'avvisati dal Pm il gestore della struttura, la moglie e due medici, difesi dagli avvocati Raffaele Tibaldi, Stefania Pavone, Renato Cipriano Orlando e Nobile Viviano, che avevano scelto cpme loro consulenti i dottori Monica Fonzo, Giovanni Izzo e Giuseppe Raimo. Per i familiari della vittima, rappresentati dall'avvocato Vittorio Fucci, la dottoressa Teresa Suero.