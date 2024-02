Occupano una casa, condomini tormentati: arresto in carcere 'bis' per un 58enne S. Giorgio d. S. Ordinanza a Capodimonte per Pompeo Masone, divieto dimora a Nunzio Rillo, 43 anni

Lui è stato colpito da una ordinanza di custodia cautelare in carcere, dove si trova già da una settimana per l'incendio di un'auto, l'altro è stato sottoposto al divieto di dimora. Sono le misure applicate, rispettivamente, a Pompeo Masone, 58 anni, e Nunzio Rillo, 43 anni, di San Giorgio del Sannio, ai quali sono state contestate le ipotesi di reato di stalking, tentato incendio di una macchina e occupazione abusiva di un immobile, di proprietà dell'Acer, che è stato sequestrato.

E' l'epilogo cautelare di una indagine avviata dai carabinieri della Stazione sangiorgese nell'ottobre 2023, dopo un intervento presso uno stabile con sei appartamenti: cinque assegnati ai legittimi proprietari, ed un sesto nel quale, secondo la ricostruzione degli inquirenti, Masone e Rillo si sarebbero introdotti.

Da questo momento in poi gli stessi avrebbero assunto “condotte vessatorie, offensive e minatorie nei confronti dei residenti nel palazzo”, con espressioni ingiuriose e intimidatorie e alcuni danneggiamenti: quello del portone d'ingresso, con della colla inserite nel cilindro della serratura, e, la sera di Capodanno, il tentativo di appiccare il fuoco, non riuscito per l'arrivo di una persona, della vettura di uno dei condomini.

L’esame e l’analisi “delle immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza installati dalle stesse persone offese, le numerose dichiarazioni rese in sede di denuncia e le dichiarazioni testimoniali rese dagli abitanti della zona”, avrebbero consentito di risalire ai due uomini, destinatari del provvedimento del Gip. Masone è difeso dall'avvocato Vittorio Fucci.

Come si ricorderà, Pompeo Masone era finito in carcere, dove era rimasto dopo la convalida, perchè ritenuto il responsabile dell'incendio che all'alba del 25 gennaio aveva distrutto al Dr Evo3 che un 62enne aveva lasciato in sosta in via Mazzini.