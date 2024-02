Addio ad Arturo Mongillo, l'avvocato con la passione per la politica e lo sport Sant'Agata dei Goti. Il professionista si è spento a 79 anni. Il sindaco: perdiamo punto riferimento

Per 54 anni quella toga è stata sempre il suo orgoglio, l'eredità di una tradizione familiare. L'avvocato Arturo Mongillo, di Sant'Agata dei Goti, centro che amava e del quale è stato anche sindaco, non potrà più indossarla perchè se è andato per sempre. A dicembre aveva compiuto 79 anni, con lui scompare l'ennesimo tassello di una generazione che aveva iniziato ad esercitare la professione in tempi del tutto diversi da quelli attuali.

Arturo Mongillo non era soltanto un avvocato, alla passione per le aule univa quella per la politica e lo sport (era tifosissimo del Napoli). A lungo consigliere e vicepresidente dell'Ordine forense, che per primo ha rappresentato nella Commissione distrettuale degli esami di abilitazione, ha fatto parte della Commissione provinciale tributaria di Benevento ed è stato presidente dell'Iacp.

Nella Figc ha ricoperto ruoli importanti nella Giustizia federale sia nella Lega Dilettanti sia nella Lega di Serie C oltre ad essere delegato dell’Aic nella Lega di Serie A. E' stato componente del nucleo di valutazione della spesa previdenziale e delle casse professionali al ministero del Lavoro.

Domani alle 11, nel Duomo di Sant'Agata dei Goti, i suoi funerali.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO RICCIO

"A nome dell'Amministrazione Comunale e mio personale, sento di esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa del caro avvocato Arturo Mongillo - scrive il sindaco di Sant'Agata Salvatore Riccio-. Cittadino esemplare, animato da profondo senso civico e morale, l’avvocato Mongillo è stato un punto di riferimento per la nostra comunità e lascia un'impronta indelebile nella memoria storica della Città. Politico di lungo corso, già Sindaco di Sant’Agata de’Goti, avvocato stimato e fortemente impegnato nel sociale, ha manifestato sempre e dovunque il forte legame con la sua città che gli rende doveroso omaggio. Ricordiamo con sincero affetto il suo modo di porsi, garbato e cordiale con tutti, la sua eleganza e la disponibilità all’ascolto.E’ per queste e tante altre ragioni che la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la nostra comunità e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo. Il Sindaco ed i Consiglieri Comunali tutti, si stringono alla famiglia esprimendo loro le più sincere condoglianze".

IL SENATORE MATERA

“Apprendo con dolore e profonda costernazione della scomparsa dell’avvocato Arturo Mongillo, uomo che ha dato lustro al territorio del Sannio tutto”.

Lo fa presente il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera nell’apprendere della scomparsa di colui che, tra i vari ruoli rivestitI, era stato anche sindaco Sant’Agata de’ Goti nonché titolare di cariche verticistiche e nomine federali nell’ambito delle Leghe della Figc, nella Associazione italiana Calciatori e nel Coni.

“Recentemente lo avevo incontrato a Benevento – prosegue Matera – Era come sempre prodigo di consigli, di sollecitazioni. Era contraddistinto da un intatto dinamismo e da un amore spiccato per il suo territorio. Ci mancherà la sua signorilità, la sua passione e la sua viva intelligenza”.