Porta sfondata alla stazione ferroviaria centrale: biglietteria nel mirino Ha retto un secondo infisso blindato che è stato danneggiato

Ancora vetrate sfondate e tentativi di furto ai danni di attività commerciali a Benevento. Questa volta nel mirino è finita la biglietteria della stazione ferroviaria centrale di Benevento. Qualcuno, dopo aver mandato in frantumi il vetro di una delle porte d'ingresso, ha rivolto le proprie attenzioni alla porta con vetro blindato della biglietteria.

Azione che, per fortuna, non è stata portata a termine dal balordo che è andato via a mani vuote. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini. Danneggiata la porta blindata che ha però impedito che il ladro entrasse all'interno.

Sempre più frequenti i raid o i tentativi di furto all'interno delle attività commerciali della città. Saracinesche forzate o vetri sfondati per racimolare pochi spiccioli dai registratori di cassa. Episodi al centro delle indagini di Polizia e Carabinieri.