Postamat nuovamente attivi h24 nel Sannio Dopo le tante sollecitazioni ripristinato il servizio

L'obiettivo era evitare furti che, purtroppo, si erano ripetuti spesso, ma la decisione di interrompere il servizio postamat nelle ore notturne ha creato numerosi disagi.

Di qui la decisione comunicata da Poste Italiane che nella provincia di Benevento è stato ripristinato il servizio ATM Postamat h24 degli uffici postali dei comuni di San Giorgio del Sannio, Cautano, Castelpagano, Durazzano, Guardia Sanframondi, Santa Croce del Sannio, S. Arcangelo Trimonte, Bonea, Pago Veiano, Dugenta e Frasso Telesino.

Anche nella città di Benevento sono stati riattivati gli ATM degli uffici postali di via del Pomerio, via Napoli, viale dei Rettori e via Trieste e Trento nuovamente a disposizione dei cittadini 24 ore su 24.

Al fine di contrastare in modo strutturale il fenomeno degli attacchi agli sportelli automatici, Poste sta continuando a portare avanti un piano di azione integrato che comprende la sostituzione dei modelli di ATM meno recenti e l’installazione di gabbie di protezione e security mask, oltre ad un continuo rafforzamento della collaborazione con le Forze dell’Ordine locali per il controllo degli uffici postali nelle ore notturne. La tutela della sicurezza collettiva e del servizio costituiscono una priorità imprescindibile per l’azienda che assicura la massima collaborazione istituzionale con tutte le Amministrazioni Locali coinvolte.