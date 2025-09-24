Furti atm: postamat spenti di notte in 9 comuni sanniti Gli sportelli automatici rimarranno chiusi dalle 19 alle 8.30

A causa dei continui attacchi notturni agli ATM, altamente rischiosi per i residenti e che arrecano gravi danni agli immobili in cui gli uffici postali sono ospitati, Poste Italiane ha deciso di spegnere temporaneamente, durante le ore notturne, alcuni sportelli Postamat nella provincia di Benevento vittima, nell’ultimo periodo, di numerosi tentativi di furto.

Poste Italiane sta collaborando con le forze dell’ordine locali affinché i malviventi, autori degli ultimi assalti , vengano presto identificati.

Poste Italiane comunica, dunque, che si è proceduto allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di nove uffici postali in provincia di Benevento nelle sedi di Arpaise, Baselice, Castelpagano, Castelvetere in Valfortore, Colle Sannita, Paduli, San Bartolomeo in Galdo, San Giovanni di Ceppaloni e San Martino Sannita dalle ore 19 alle 8.30.

Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate.

L’Azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi con i suoi sistemi di protezione/telecamere di ultima generazione/cassaforti certificate, continuerà ad erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali interessati.