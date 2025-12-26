Castelvenere: c'è il tradizionale concerto Note di Natale Il progetto del Centro di Educazione Musicale Permanente

Oltre cento elementi, tra musiscisti, coristi e majorette del Centro di Educazione Musicale Permanente (CEMP), costituito 30 anni fa dall’amministrazione comunale di Castelvenere, daranno vita domani sera (ore 20) al tradizionale concerto “Note di Natale”.

La location scelta per l’esibizione è anche quest’anno la nuova palestra comunale che, per l’occasione, sarà riscaldata per consentire a tutti, soprattutto alle persone anziane, di godersi lo spettacolo che si arricchisce di elementi e migliora anno dopo anno.

“Quello di domani sera – dice Giuseppe Piazza, presidente del CEMP – sarà un concerto straordinario che cade nel trentennale della costituzione del Centro di Educazione Musicale e tutti i protagonisti, giovani e meno giovani, hanno dato il massimo per portare sul palco il migliore repertorio”. “Un grazie particolare – aggiunge Piazza – va ovviamente all’Amministrazione comunale che da sempre sostiene il nostro Centro”.

“Il CEMP – ricorda poi il primo cittadino di Castelvenere, Alessandro Di Santo – nacque agli inizi degli anni Novanta proprio quando ricoprivo la carica di sindaco. Sin da subito molti nostri giovani mostrarono interesse ed oggi, a distanza di sei lustri, non pochi di loro sono dei professionisti affermati”. “Anche in questa occasione sono certo che assisteremo a uno spettacolo bellissimo e partecipato dalla comunità: sarà un vero momento di condivsione con tutta la comunità”, conclude Di Santo.

A dar vita alla manifestazione saranno dunque il Concerto Bandistico “Città di Castelvenere”, il Coro Polifonico “Venusia” e il Gruppo Majorettes del CEMP, sotto la direzione del Maestro Daniele Verrillo (direttore d’orchestra), del Maestro Giuseppe Granatello (direttore del Coro), del Maestro Angela De Blasio (Voci Bianche) e di Carmen De Simone (coreografie).

L’ingresso al concerto è gratuito.