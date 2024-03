S. Filippo Neri, imputato assente perchè ricoverato: disposta la visita fiscale Benevento. La decisione del Tribunale nel processo sulla gestione dell'Ente morale

Ha disposto la visita fiscale per l'imputato, affidandone l'esecuzione ai carabinieri. E' quanto deciso dal Tribunale (presidente Pezza, a latere Murgo e Perrotta) per l'avvocato Antonio Caroscio (avvocati Antonio Leone e Camillo Cancellario), 80 anni, a giudizio con Gaetano Penta (avvocato Rino Caputo), 60 anni, di Benevento, rispettivamente, come presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente morale San Filippo Neri. dal gennaio del 2008 al novembre del 2017, e segretario contabile.

Per entrambi l'accusa di peculato, prospettata per fatti che vanno dal settembre del 2009 al dicembre del 2017: un lasso di tempo nel corso del quale si sarebbero appropriati indebitamente di poco più di 428mila euro (“Penta limitatamente alla somma di 264mila euro”).

Oggi era in programma una udienza del processo in cui dovevano essere ascoltati otto testimoni, ma è stata rinviata per l'assenza di Caroscio, che ha depositato un certificato medico per attestare il suo ricovero da un paio di giorni.

Per il San Filippo Neri, parte civile, l'avvocato Luca Russo, sostituito dal collega Vincenzo Altieri.