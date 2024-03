Minaccia con coltello, aggravante esclusa e querela rimessa: prosciolto 44enne Benevento. La sentenza per l'uomo, poi ai domiciliari per maltrattamenti

Non luogo a procedere nei suoi confronti. E' quando deciso dal giudice Fallarino, esclusa l'aggravante del coltello e dopo la remissione della querela, per un 44enne di Benevento, difeso dall'avvocato Antonio Leone, accusato di minaccia aggravata. Lo stesso è stato poi scarcerato e sottoposto ai domiciliari dal gip per la vicenda dei maltrattamenti ai danni dei genitori.