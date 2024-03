Tentata rapina a Barletta, arrestato dalla Mobile un 32enne di Boscotrecase Benevento. E' il terzo arresto, all'appello manca una quarta persona

Salgono a tre gli arresti operati dalla Squadra mobile per la tentata rapina dell'incasso di 4mila euro della quale, il 12 novembre 2022, aveva fatto le spese il responsabile del supermercato Barletta nella zona di Santa Colomba. Dopo un 44enne residente a Benevento, fermato all'epoca, ed un 42enne di Boscotrecase, bloccato nel settembre 2023, gli agenti del vice questore Flavio Tranquillo hanno condotto in carcere Giuseppe Vangone, 32 anni, di Boscotrecase, colpito da una ordinanza di custodia cautelare adottata dal gip Vincenzo Landolfi su richiesta del pm Stefania Bianco.

Vangone è ritenuto uno dei presunti componenti il commando entrato in azione quella sera: secondo la ricostruzione degli inquirenti, a bordo di un Fiat Doblò che risulterà rubato ( e con la targa alterata), quattro persone avrebbero bloccato la macchina con la quale il malcapitato stava uscendo dal piazzale antistante il supermercato.

Era stato minacciato, gli era stato intimato di consegnare i soldi, con una pistola era stato più volte colpito il vetro laterale della vettura, di cui avevano tentato di aprire una portiera. L'uomo aveva provato ad allontanarsi, la macchina era stata anche speronata, A quel punto, era sceso ed era fuggito in direzione di un bar. Per fortuna, nel frattempo, era già scattato l'allarme. I poliziotti, dopo averlo inseguito, avevano acciuffato un 44enne, al quale si sono poi aggiunti, come detto, un 42enne ed, ora il 32enne. All'appello manca, dunque, solo un'altra persona.