Dopo anni di onorato servizio, in pensione il caposquadra esperto Di Rubbo Il saluto dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Benevento

Dopo decenni in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco da oggi il caposquadra esperto Angelo Di Rubbo ha raggiunto per limiti di età la meritata pensione. Ultimo turno di lavoro con i saluti dei colleghi del Turno B.

Il caposquadra esperto Di Rubbo è entrato nel Corpo come permanente nel luglio del 1996 e assegnato come prima destinazione al comando provinciale di Milano. Un anno dopo il trasferimento ad Avellino e dal marzo del 1999 a Benevento dove è rimasto in servizio fino al 2016 quando ha frequentato il corso da caposquadra. Con la nuova qualifica, Di Rubbo è stato assegnato al comando di Napoli, poi a quello di Avellino e infine presso il comando provinciale di Benevento fino a ieri.

Tante sono state le situazioni di emergenza che il Cse Di Rubbo si è trovato ad affrontare durante i 28 anni di servizio. Soccorsi ordinari e quelli speciali come in occasione, purtroppo, delle tante calamità che hanno colpito varie parti dell'Italia. Una professionalità e una disponibilità ben riconosciuta dai colleghi che per anni lo hanno affiancato durante i turni di lavoro. Al Cse Di Rubbo le felicitazioni per il nuovo traguardo raggiunto da parte di tutti i vigili del fuoco del Sannio.