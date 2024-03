Auto e capannone con mezzi in fiamme a Benevento e Foglianise Indagini in corso per entrambi gli incendi

Doppio incendio nella notte a Foglianise e a Benevento. Nel primo caso ad essere avvolto dalle fiamme è stato un capannone agricolo con dentro mezzi e arrezzature. Ingenti i danni che hanno divorato la struttura. L'allarme poco prima della mezzannotte alla contrada Viglione.

Sul posto sono accorsi più mezzi dei vigili del fuoco.

A Benevento, invece, Fiat Punto in fiamme in via Vitelli, al Rione Libertà. L'allarme dopo della mezzanotta quando alcuni passanti hanno notato il veicolo in fiamme. Anche in questo caso lavoro per i vigili del fuoco e per le forze dell'ordine. Restano da accertare le cause dei due incendi.

AGGIORNAMENTO

Non è escluso che l'incendio dell'auto sia divampato a causa di un problema all'impianto elettrico. Il fuoco ha danneggiato la parte anteriore del veicolo.