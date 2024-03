Pugni e calci in una discoteca a due 20enni, condannati tre 22enni Benevento. Episodio del 2021, la sentenza del giudice Pezza: pena sospesa solo se vittime risarcite

Un anno e la concessione della sospensione della pena subordinata al pagamento di un risarcimento dei danni di 8mila euro in favore di ciascuna delle due parti civili. E' la sentenza del giudice Sergio Pezza, che ha anche disposto la trasmissione alla Procura, perchè valuti un'eventuale falsa testimonianza, delle dichiarazioni di tre testi indicati dalla difesa, nel processo a carico di Andrea De Martino, 22 anni, Gerardo Iollo, 22 anni, e Luigi Pisaniello, 22 anni, di San Martino Valle Caudina, riconosciuti responsabili di lesioni aggravate.

L'imputazione era relativa ad un episodio accaduto il 1 novembre 2021 a Montesarchio, in una discoteca: secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, i tre giovani, difesi dall'avvocato Giuseppe Ceccarelli, avrebbero aggredito con calci e pugni al volto due 20enni (all'epoca) di Benevento ed Apollosa, assistiti dagli avvocati Massimiliano Cornacchione ed Enzapaola Catalano.

Entrambi erano stati giudicati guaribili in 15 giorni: il primo aveva riportato un trauma cranico-facciale, l'altro, che era anche caduto a terra, la frattura delle ossa nasali con tumefazione dell'occhio destro. Una vicenda al centro delle indagini dei carabinieri, sfociate in un decreto penale di condanna di 6500 euro a testa per i tre imputati, al quale la difesa si era opposta. Da qui il processo e, ora, la sentenza di primo grado.