Oltre 200 grammi di cocaina, un 62enne arrestato dai carabinieri Montesarchio. L'uomo è in carcere

Lo hanno arrestato per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: 210 grammi di cocaina. L'hanno contestata i carabinieri della locale Compagnia a Vincenzo C., 62 anni, di Airola, domiciliato a Montesarchio, fermato nel tardo pomeriggio di ieri.

Secondo una prima ricostruzione, nel corso di una perquisizione dell'abitazione, i militari hanno rinvenuto la droga, sequestrata. Su disposizione del pm Marilia Capitanio, il 62enne è stato dapprima condotto in caserma e, poi, in carcere, dove si trova in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip.