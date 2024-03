Porta all'estero una minore senza il consenso del padre, condannata Benevento. 2/ Minaccia con un tubo tre persone dopo lite: prosciolto ed assolto un 49enne

Un anno ed il risarcimento dei danni alla parte civile.E' la condanna del giudice Telaro per una 37enne di nazionalità rumena, accusata di aver portato all'estero senza il consenso del padre, e senza fare più ritorno, una minore. L'imputata è stata difesa dall'avvocato Nicola Marino, per il genitore gli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino.

Minaccia con un tubo tre persone dopo una lite condominiale: prosciolto ed assolto un 49enne

Non luogo a procedere per l'accusa di minaccia, dopo la remissione della querela e l'esclusione dell'aggravante, e l'assoluzione, perchè il fatto non sussiste, da quella di aver portato al di fuori della sua abitazione un tubo di ferro di circa 2 metri con il quale, sosteneva il Pm, avrebbe minacciato tre persone dopo una lite condominiale nell'aprile 2022. E' quanto deciso dal giudice Pezza per Franco Silvino, 49 anni, di Benevento, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.