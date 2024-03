Locali non idonei, sequestrata una carrozzeria in città Controlli congiunti di carabinieri e polizia municipale

E’ risultata proficua l’attività preventiva di controllo, finalizzata alla tutela del territorio ed al contrasto degli illeciti ambientali, da parte della Compagnia Carabinieri di Benevento in collaborazione con la Polizia Municipale del capoluogo.

Questa mattina i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile congiuntamente a personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria del Comando Polizia Municipale di Benevento, hanno effettuato un controllo nei confronti di un’autocarrozzeria che operava nel capoluogo sannita.

A carico del titolare è scattata la denuncia e il sequestro preventivo del locale, non censito al catasto e, presumibilmente, di proprietà del Comune, caratterizzato, peraltro, da una struttura esterna precaria e pericolante con rischi per la pubblica e privata incolumità.

La carrozzeria, secondo l'accusa, svolgeva la propria attività "in maniera del tutto irregolare poichè priva delle prescritte autorizzazioni per l’emissione in atmosfera dei fumi prodotti dalle verniciature dei veicoli e per l’assenza dei necessari permessi per lo scarico delle acque reflue provenienti dalle lavorazioni che venivano abusivamente smaltite direttamente nella rete fognaria cittadina".