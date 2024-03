"Fatture ed evasione di imposte e Iva", chiesto il processo per 12 imprenditori Benevento. Inchiesta della guardia di finanza, l'udienza Gup slitta a novembre

Il pm Marilia Capitanio ne ha chiesto il rinvio a giudizio, ma l'udienza preliminare dinanzi al gup Loredana Camerlengo è slittata al 27 novembre per difetti di notifica che hanno riguardato praticamente tutti gli imputati. Dodici tra amministratori e legali rappresentati di società, tirati in ballo da una inchiesta della guardia di finanza che riguarda a vario titolo l'emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti, la mancata presentazione delle dichiarazioni e la presunta evasione dell'Iva e delle imposte sui redditi.

I fatti contestati vanno dal 2017 al 2019, sarà il giudice a decidere se spedire a processo, o prosciogliere, Filomena D'Angelo, 33 anni, di Caivano, Daniele Nazzaro, 54 anni, rispettivamente amministratori di diritto e di fatto della 'Multiservizi Italia srl', Marcell Parrella, 48 anni, di Paduli, amministratore unico della 'Green services srl', Massimiliano Ponticelli, 43 anni, di Caivano, legale rappresentante di 'Antico fornaio sas' e 'Four money srl', Luca Pisano, 47 anni, di Caivano, legale rappresentante della 'Gruppo Gfl srl', Armando Del Vecchio, 41 anni, di Casoria, legale rappresentante di 'Del Vecchio petroli sas', Domenico Ummarino, 33 anni, di Caivano, legale rappresentante della Mondial service srl', Antonio Aliberti, 51 anni, residente in Albania, legale rappresentante 'Robotek industrial automotion srl', Clotilde La Montagna, 49 anni, di Caivano,legale rappresentante 'Autotrasporti di La Montagna Clotilde sas', Giuseppe Diez, 49 anni, di Caserta, legale rappresentante di 'Mps srl', Andrea Vitale, 40 anni, di Caserta, legale rappresentante di 'La rosetta srl', Francesco Labbate, 48 anni, di Monpoli, legale rappresentante della 'Nutravant srl'.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Ferdinando Letizia, Vincenzo Sguera, Angelo Leone, Alessandro Sanseverino, Raffaele Russo, Vincenzo D'Anna, Vittorio Giaquinto, Alessio Scala, Fioravante De Rosa, Donato Domenico Di Giuseppe, Giovanni Grillo, Giandomenico Leggiero.