Cede droga in cambio di soldi, 24enne beccato in piazza dalla guardia di finanza Montesarchio. Il giovane è in carcere

Lo hanno sorpreso mentre cedeva droga. E' per questo che la guardia di finanza ha arresttao Manuel C., 24 anni, di Montesarchio. L'intervento della fiamme gialle è scattato nella cittadina caudina, in piazza La Garde: secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato notato mentre consegnava ad un acquirente, in cambio di 10 euro, un involucro contenente 1 grammo di hashish.

Bloccato e perquisito, il 24enne è stato trovato in possesso di 1 altro grammo della stessa 'roba', mentre circa 2 grammi di hashish sono stati ribvenuti a terra, dove erano stati gettati.

Condotto in caserma, l'indagato è stato dichiarato in arresto e, su ordine del pm Flavia Felaco, trasferito in carcere. Ha nominato come suo difesore l'avvocato Mario Cecere.