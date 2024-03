Furto di soldi in un negozio cinese, i carabinieri arrestano un 48enne Benevento. L'uomo è ai domiciliari

E' stato arrestato perchè ritenuto il presunto responsabile di un furto aggravato in un'attività comerciale rione Ferrovia. E' l'ipotesi di reato contestata dai carabinieri a Vincenzo P., 48 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe introdotto in un negozio cinese dal quale avrebbe portato via, dopo aver forzato la cassa, una somma di denaro. I militari sarebbero risaliti a lui attraverso le immagini delle telecamere. Rintracciato, il 48enne è stato condotto in caserma, poi, su ordine del Pm, è stato sottoposto ai domiciliari. E' difeso dagli avvocati Claudio Fusco ed Antonio Leone.