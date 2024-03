Controllo sicurezza cantieri nel Sannio: denunce, multe e un cantiere sospeso In due distinti operazioni a San Giorgio La Molara e Telese Terme

Un imprenditore operante nel settore edile è stato denunciato dai carabinieri della stazione di San Giorgio La Molara (in collaborazione con i militari del nucleo forestale di San Marco dei Cavoti e dell’ispettorato del lavoro di Benevento, con il supporto di personale dell’ARPAC e dell’ufficio tecnico comunale) nel corso di controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I militari hanno ispezionato un cantiere allestito per opere di edilizia pubblica riscontrando che l’imprenditore aveva consentito il deposito incontrollato di rifiuti solidi speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione. Per tali condotte è scattata la denuncia per un reato che prevede la comminazione di un’ammenda di oltre duemilacinquecento euro a carico dell’uomo ed il sequestro preventivo di una parte di area di cantiere e di una vicina area privata, utilizzate per l’illegittimo accantonamento di residui di asfalto, cemento, ferro, laterizi, plastiche, rocce e terre da scavo provenienti dal cantiere.

Operazione gemella anche in Valle Telesina dove i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento, hanno sanzionato un Professionista e tre imprenditori edili per aver commesso diverse violazioni in occasione della realizzazione di un immobile privato.

I militari al termine dell’ispezione hanno riscontrato diverse irregolarità, tra le quali: il rischio di caduta dall’alto dei lavoratori per mancata predisposizione di adeguate protezioni, per vuoti non protetti, assenza di barre di protezione e per la mancata verifica dell’attuazione delle prescrizioni precedentemente impartite, elevando sanzioni per un ammontare di circa quarantamila Euro, con contestuale sospensione dell’attività.