Ho solo dato del fumo a un amico, senza soldi: scarcerato 24enne di Montesarchio Benevento. Obbligo di firma due volte a settimana per Manuel Campanile

Rimesso in libertà, con l'obbligo di firma due volte a settimana, Manuel Campanile (avvocato Mario Cecere), 24 anni, di Montesarchio, finito in carcere per una ipotesi di cessione di una dose di hashish, in cambio di 10 euro, ad un acquirente. E' quando deciso dal gip Roberto Nuzzo al termine dell'udienza di convalida, nel corso della quale il giovane, fermato dai carabinieri, ha sostenuto di aver soltanto dato un po' di fumo ad un amico, e senza passaggio di denaro.