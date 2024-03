Minaccia la moglie dalla quale è separato: "T'aggia leva' a copp a terra..." Benevento. Rinviato a giudizio un 33enne di Faicchio, processo a novembre

E' stato rinviato a giudizio per i maltrattamenti, aggravati dalla presenza di una minore, che avrebbe riservato alla moglie, dalla quale è separato. E' l'accusa dalla quale dovrà difendersi dal 5 novembre, dinanzi al Tribunale, un 33enne di Faicchio. Assistito dall'avvocato Guido Nevola, al giovane sono state contestale le condotte che avrebbe mantenuto dal dicembre 2019 al febbraio 2021 nei confronti della donna, rapresentata dall'avvocato Alessandro Della Ratta.

Secondo gli inquirenti, l'avrebbe sottoposta a “ripetute umiliazioni e continue prevaricazioni”, minacciandola con espressioni pesantissime, riferite anche alla sua famiglia. “T'aggià appiccia', t'aggia leva' a copp a terra...”, le avrebbe detto. In un'occasione le avrebbe danneggiato le gomme dell'auto, in un'altra le avrebbe inviato un messaggi vocale: “Quando ci vediamo ti rimando a terra...”. Per il 33enne si tratta del secondo processo: il primo è infatti già in corso, sempre per la stessa imputazione, ma riferita a fatti precedenti.