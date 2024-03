Lavori del Comune di Reino, ancora una inchiesta: sei indagati Attività investigativa conclusa, nel mirino interventi di sistemazione alveo del torrente Reinello

Ancora una indagine sui lavori del Comune di Reino: stavolta, quelli di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza, nel 2022, dell'alveo del torrente Reinello da contrada Mortina a contrada Murata – II lotto .

L'ha diretta, ora concludendola, il pm Maria Colucci, che ha chiamato in causa il sindaco Antonio Calzone, Pietro Boffa, responsabile unico del procedimento, Adriana Pezzuto, architetto, direttore dei lavori, Libero Tozzi, amministratore unico della 'Tozzi srl',la ditta esecutrice, Francesca Vignogna e Nicolina Romano, rispettivamente responsabile dell'Area tecnica e segretario del Comune di Reino.

Le ipotesi di reato prospettate a vario titolo vanno dalle violazioni ambientali al falso e sono state ravvisate dagli inquirenti nella presunta difformità di alcune opere, relative ad uno “stralcio funzionale”, rispetto al progetto autorizzato dalla Soprintendenza di Caserta per la sola competenza archeologica, in assenza del parere dell'ente per la competenza paesaggistica, dal momento che la zona ricade nel 'Regio tratturo'.

Prima che il Pm proceda alle eventuali richiesta di rinvio a giudizio, gli indagati, difesi dagli avvocati Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera, Roberto Prozzo, Giovanni Palermo e Spartico Capocefalo, hanno venti goorni a disposizione per chiedere di essere interrogati o produrre memorie.