"Solidarietà a giovani della mia comunità, vittime di una vicenda sconcertante" Il sindaco di San Leucio del Sannio dopo arresti: "Una vicenda orribile. Grazie ai carabinieri"

"Sono rimasto semplicemente sconcertato nell'apprendere i dettagli di cronaca di una orribile vicenda che ha coinvolto, come vittime, tre giovani della mia comunità. A loro la solidarietà e la vicinanza di tutta l'Amministrazione. Le accuse mosse agli indagati sono gravissime e se confermate dalle vicende processuali, non posso che confidare in pene esemplari", lo scrive in una nota il sindaco di San Leucio del Sannio Nascenzio Iannace.

"Al Comandante provinciale dei Carabinieri Enrico Calandro e ai militari della Stazione di San Leucio del Sannio i miei complimenti e la mia gratitudine: coordinati dalla Procura della Repubblica hanno fatto un lavoro magistrale".

"Come uomo delle istituzioni invece resta l'amarezza per la brutalità di azioni che lasciano interdetti: provoca ancora maggiore tristezza e deve indurre tutti noi ad attente riflessioni il coinvolgimento sempre più frequente, in queste vicende, di giovani e la triste constatazione che anche le nostre piccole comunità non sono immuni da queste gravi vicende", conclude il Sindaco Iannace.