Oltre 250 grammi di cocaina gettati da una finestra, condannato Benevento. Rito abbreviato, 3 anni e 4 mesi ad Alessandro De Ieso, 51 anni, di Pago Veiano

Il Pm aveva chiesto 8 anni e 4 mesi, ma il gup Roberto Nuzzo ha fissato in 3 anni e 4 mesi , con rito abbreviato, la condanna per Alessandro De Ieso (avvocato Angelo Leone), 51 anni, di Pago Veiano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'imputazione gli era stata contestata nel novembre 2022, quando era stato arrestato dai carabinieri, che avevano recuperato i tre involucri, contenenti 265 grammi di cocaina, che aveva lanciato da una finestra sul retro della sua abitazione. Finito ai domiciliari, l'allora 49enne era poi tornato in libertà, con l'obbligo di dimora, al termine dell'udienza di convalida, nel corso della quale aveva sostenuto di aver comprato la droga a Caivano per farne uso personale.

Questa mattina la discussione, poi la condanna, che segue quella del novembre 2018 a 2 anni e 8 mesi (sempre con rito abbreviato) per 600 grammi di cocaina che la Squadra mobile aveva scovato in un forno in muratura ricavato in un immobile diroccato nelle campagne alle porte del paese.