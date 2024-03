Muore a 49 anni dopo un incidente mentre è sulla sua bici, inchiesta chiusa Il dramma. Scontro nel 2022 tra camion e bici a Moiano, indagato un 45enne

Il suo cuore si era fermato per sempre a distanza di otto mesi da quel terribile incidente. Aniello Diodato, sposato e padre di due figli, di Airola, li aveva trascorsi in condizioni disperate, e quel giorno, il 25 gennaio 2023, anche la minima speranza era stata spazzata via.

Un dramma al centro di una inchiesta del pm Maria Dolores De Gaudio, che ora l'ha chiusa, chiamando in causa Maurizo Buffolino, 45 anni, di Durazzano, difeso dall'avvocato Paolo Abbate. E' il conducente dell'autocarro Iveco, di proprietà di una ditta, che si era scontrato con la bici da corsa in fibra di carbonio in sella quale si trovava la vittima.

Era il 20 maggio 2022, l'incubo si era materializzato lungo la strada provinciale 19 alla località Tre Masserie di Moiano: in seguito al'impatto, il 49enne, che procedeva in direzione opposta aquella del camion, era stato sbalzato sulla carreggiata, all'altezza di una cunetta.

Gravissime le lesioni riportate: era stato trasportato al San Pio, poi trasferito alla Maugeri, infine era tornato nuovamente in ospedale, dove aveva cessato di vivere. L'autopsia era stata affidata al medico legale Umberto De Gennaro, che si era avvalso dei dottori Giovanni Gallotta (internista) e Vincenzo Iorio (anatomopatologo). Gli accertamenti avevano consentito di escludere ogni responsabilità a carico dei medici che lo avevano assistito per otto mesi, e di individuare nelle conseguenze dell'impatto la causa della morte dell'uomo, che lavorava come dipendente di un mobilificio. I suoi familiari sono rappresentati dagli avvocati Pierpaolo Taddeo e Roberto Cassa.

L'indagato ha adesso venti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogato e produrre memorie difensive, poi il Pm procederà all'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

(foto di repertorio)