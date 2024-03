Scovato a Spinazzola dinanzi ad un b&b: arrestato un 42enne sparito da giorni Benevento. In carcere Angelo Liberti, la misura gli era stata applicata dopo furto in cornetteria

Lo hanno scovato a Spinazzola, in Puglia. Era dinanzi ad un bed & breakfast, Angelo Liberti., 42 anni, di Benevento, quando la polizia lo ha fermato nel centro in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Aveva fatto perdere le sue tracce da una dozzina di giorni, quando il gip Maria Di Carlo gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il furto in una cornetteria al viale Mellusi messo a segno nella notte tra il 3 e il 4 marzo. Era stata disposta dopo la convalida dell'arresto operato dai carabinieri, quando il 42enne, che era ai domiciliari, daveva fatto perdere le sue tracce, violando la misura alla quale era sottoposto.

Tutto finito ieri sera, quando Liberti, difeso dall'avvocato Fabio Russo, è stato individuato, arrestato e condotto presso il carcere di Trani.

Come si ricorderà, a lui i militari erano risaliti attraverso le immagini delle telecamere, che lo avevano immortalato mentre con un sasso aveva rotto la porta d'ingresso del locale, nel quale aveva anche mandato in frantumi una vetrina. Bottino: poche decine di euro, poca cosa rispetto ai danni causati all'attività commerciale.