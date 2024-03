Nel terreno armi clandestine rubate ad un cacciatore a Castelfranco: arrestato Valfortore. Intervento dei carabinieri, un uomo ai domiciliari

Era già stato denunciato per ricettazione di un mezzo agricolo, stavolta lo hanno arrestato per la stessa ipotesi di reato e quella di detenzione di armi clandestine. Nel mirino dei carabinieri di Montefalcone e Castelfranco in Miscano è finito un uomo nel cui fondo sono stati trovati due fucili da caccia sistemati in un tubo di plastica nascosto in una fossa sotto una lamiera, le cui matricole avevano evidenti segni di abrasione. Dagli accertamenti è emerso che le armi provenivano da un furto in abitazione commesso nel mese di ottobre 2022 a Castelfranco in Miscano, ai danni di un cacciatore toscano che era venuto in zona per la stagione venatoria.

Era stato invece trafugato in provincia di Avellino un frangizolle imboscato fra alcuni rovi, dubbi anche sulla provenienza di due decespugliatori, un gruppo elettrogeno e due martelli pneumatici che erano sotto alcune lamiere in un altro fosso. L'uomo è sttao sottoposto ai domiciliari.