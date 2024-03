"Ha abusato di me due volte al mese", una ragazza dinanzi al Gip Benevento Il 4 aprile incidente probatorio 2) Condannato per adescamento minore, accusa prescritta

L'appuntamento dinanzi al gip Roberto Nuzzo è in programma il 4 aprile, quando, nel contraddittorio delle parti, sarà raccolta la sua deposizione, che sarà così cristallizzata in attesa del dibattimento. Supportata da una psicologa, lei, che è minore, sarà ascoltata in forma protetta in Questura, nel corso dell'incidente probatorio chiesto dal pm Maria Dolores De Gaudio nell'indagine a carico di un 44enne di Benevento finito in carcere a gennaio perchè avrebbe violentato la figlia della compagna.

Difeso dall'avvocato Antonio Leone, l'uomo è stato tirato in ballo da una inchiesta che i carabinieri avevano iniziato dopo la segnalazione di una docente alla quale la ragazza, assistita dall'avvocato Elena Cosina, aveva confidato di essere stata vittima di violenza sessuale dal dicembre 2022, quando non aveva ancora 13 anni, all'agosto 2023. Lui ne avrebbe abusato due volte al mese, minacciando di picchiarla se avesse detto qualcosa alla madre.

Fatti rispetto ai quali il 44enne, quando era stato interrogato dopo l'arresto, si era detto del tutto estraneo, sostenendo di non aver neanche sfiorato la minore, e individuando nel suo rifiuto a dare dei soldi, o forse a concedere un appartamento a lei e alla mamma, la ragione delle accuse nei suoi confronti.

+++

CONDANNATO PER ADESCAMENTO DI MINORE, ACCUSA PRESCRITTA

Era stato condannato a 2 anni e 6 mesi per adescamento di un minore, ma in appello l'accusa è stata dichiarata prescritta. Da qui il non luogo a proceder?e nei confronti di un 43enne, difeso dall'avvocato Antonio Leone. Per la parte civile l'avvocato Marcello D'Auria.