Ha prelevato una 15enne dalla comunità e l'ha portata in stazione: prosciolto Benevento. La sentenza per 53enne di Circello, assolto invece dall'accusa di rifiuto test alcolemico

Era accusato di sottrazione di minore, ma nei suoi confronti è scattato il non doversi orocedere per difetto di querela. Mentre è stata stabilita l'assoluzione dall'addebito di essersi rifiutato di sottoporsi al test per valutare l'alcolemia.

E' la sentenza del giudice Simonetta Rotili per un 53enne di Circello che, difeso dall'avvocato Vincenzo Sguera, era stato chiamato in causa da un episodio accaduto il 10 maggio 2022. Quando, secondo la Procura, aveva prelevato con il suo consenso una 15enne dalla comunità di Circello alla quale il Tribunale per i minorenni l'aveva affidata un mese prima, e con la sua Fiat Punto l'aveva accompagnata alla stazione centrale di Benevento.