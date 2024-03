Garage di una villa in fiamme, danni alla struttura e fumo nella casa Distrutti un quad, tagliaerba ed altri attrezzi agricoli. Vigili del fuoco di Telese al lavoro

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di oggi a Dugenta per l'incendio divampato nel garage di una villa nella zona di via Orcoli del centro telesino.

Le fiamme hanno interessato l'intera struttura in muratura con all'interno attrezzature per il giardinaggio, tra cui tagliaerba, un trattorino ed altro materiale, oltre ad un quad.

Non semplici le operazioni di spegnimento. A far scattare l'allarme sono state alcune persone che hanno notato il fumo.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme con l'ausilio di un'autobotte intervenuta dalla centrale di Benevento. Ingenti danni alla struttura. Per fortuna le fiamme hanno risparmiato l'abitazione che è stata in parte invasa dal fumo.