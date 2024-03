Chiavi modificate per aprire porte blindate, allontanati due napoletani Benevento. Foglio di via per i due uomini, fermati dalla Volante

Non potranno tornare a Benevento per tre anni. Foglio di via obbligatorio emesso dal Questore per un 60enne e un 54enne, residenti nella provincia di Napoli, già noti alle forze dell'ordine. La loro presenza a bordo di un'auto è stata segnalata nei pressi della rotonda del centro commerciale Buonvento.

Quando gli agenti della Volante li hanno fermati, i due non hanno saputo offrire una giustificazione, ritenuta plausible, sul fatto che si trovassero nella zona. Erano in possesso di chiavi modificate per l’apertura di porte blindate, di qui il loro allontanamento.