Benevento. Maxi furto all'interno della Stazione Appia e del cantiere Portato via grande quantità di materiale ferroso della ferrovia interessata dai lavori della tratta

Materiale ferroso ferroviario e per il cantiere portato via presumibilmente nella notte dalla stazione ferroviaria Appia di Benevento, attualmente interessata da importanti lavori di riqualificazione sia della struttura ferroviaria che della linea Benevento – Napoli via Cancello. La Valle Caudina, per intenderci, chiusa da oltre un anno per l'adeguamento strutturale.

I ladri hanno agito sicuramente con l'impiego di un mezzo pesante, un camion sul quale hanno poi caricato ruote dei treni, gasolio, ghisa ed altro materiale ferroso presente all'interno del cantiere e della ferrovia.

L'amara sorpresa in mattinata, alla riapertura del cantiere. Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini. E' ora in corso l'inventario per stabilire con precisione la refurtiva e il valore che potrebbe aggirarsi in circa 40mila euro.