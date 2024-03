"Ha rubato denaro e carte credito con cui ha prelevato altri soldi": arrestato Montesarchio. Ordinanza del Gip di Mantova, un 30enne ai domiciliari

Avrebbe sottratto ad una persona denaro e carte di credito che avrebbe poi usato indebitamente. E' l'ipotesi di reato contestata a Romualdo Del Mauro (avvocato Mario Cecere), 30 anni, di Montesarchio, finito agli arresti domiciliari su ordine del Gip di Mantova. Il provvedimento cautelare è stato adottato in una inchiesta su fatti che si sarebbero verificati nell'ottobre 2023 nel centro lombardo.

Secondo gli inquirenti, approfittando della difficile condizione in cui si trovava la parte offesa – un uomo affetto da depressione e che, a detta dell'accusa, aveva assunto un'elevata quantità di sostanze alcoliche- si sarebbe impadronito di due smartphone, 350 euro in contanti e diverse acrte di credito e postepay.

Card che avrebbe utilizzato per prelevare 3300 euro da due sportelli bancari e per comprare un biglietto ferroviario del treno Frecciarossa. Il 30enne avrebbe inoltre avrebbe eseguito, attraverso uno degli smartphone, un bonifico di 5mila euro a favore di un conto corrente a lui intestato, ed avrebbe fatto altrettanto, per un importo di 500 euro, attraverso l'account paypal della madre del malcapitato.

Domani, dinanzi al gip Vincenzo Landolfi, l'interrogatorio di garanzia, per rogatoria del Gip di Mantova, di Del Mauro.